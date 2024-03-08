Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:37, 8 марта 2024Путешествия

Россиян без объяснения причин сняли с рейса Стамбул — Буэнос-Айрес

С рейса Стамбул — Буэнос-Айрес без объяснения причин сняли не менее 10 россиян

Фото: Bodo Marks / Globallookpress.com

С рейса авиакомпании Turkish Airlines из Стамбула в Буэнос-Айрес сняли не менее 10 россиян. Причины на данный момент им не объяснили, пишет издание Baza.

По словам одной из пассажирок, им отказали в посадке после того, как увидели российский паспорт. Затем на сайте Turkish Airlines появилась информация, что на рейсах в Латинскую Америку проходят дополнительные проверки. По словам женщины, все условия у них были соблюдены. Она также отметила, что с мужем потратила на поездку более пяти тысяч долларов.

Ранее представитель Turkish Airlines объяснил российским туристам, что у направляющихся в Аргентину граждан РФ обязательно должен быть обратный билет. Более того, он должен находиться в одном бронировании.

«Таким образом компания снижает свои риски по вынужденной депортации пассажиров и, по всей видимости, реагирует на новые требования миграционных властей в регионе», — пишет источник.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      «Он был марионеткой Путина и Си». Трамп увидел вину Байдена в начале конфликта на Украине

      Глава Гагаузии призвала Молдавию дружить с Россией

      Зеленский обвинил Путина в неуважении

      МИД Ирана предложил исключить Израиль из комиссии ООН по делам женщин

      Тещу премьера Британии выдвинули в верхнюю палату парламента Индии

      Названы две возможные цели встречи Зеленского и Эрдогана

      Названо число служащих в ВСУ женщин

      Названы проблемы с назначением нового генсека НАТО

      Появилось видео массового завала лыжниц на Спартакиаде

      Дубль центрального защитника принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов» в РПЛ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше