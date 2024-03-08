Россиян без объяснения причин сняли с рейса Стамбул — Буэнос-Айрес

С рейса Стамбул — Буэнос-Айрес без объяснения причин сняли не менее 10 россиян

С рейса авиакомпании Turkish Airlines из Стамбула в Буэнос-Айрес сняли не менее 10 россиян. Причины на данный момент им не объяснили, пишет издание Baza.

По словам одной из пассажирок, им отказали в посадке после того, как увидели российский паспорт. Затем на сайте Turkish Airlines появилась информация, что на рейсах в Латинскую Америку проходят дополнительные проверки. По словам женщины, все условия у них были соблюдены. Она также отметила, что с мужем потратила на поездку более пяти тысяч долларов.

Ранее представитель Turkish Airlines объяснил российским туристам, что у направляющихся в Аргентину граждан РФ обязательно должен быть обратный билет. Более того, он должен находиться в одном бронировании.

«Таким образом компания снижает свои риски по вынужденной депортации пассажиров и, по всей видимости, реагирует на новые требования миграционных властей в регионе», — пишет источник.