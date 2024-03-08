«Ростов» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ

«Ростов» победил лидирующий в РПЛ «Краснодар» со счетом 2:1

Футбольный клуб «Ростов» одержал победу над «Краснодаром» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Первый мяч на 25-й минуте забил полузащитник Мохаммад Мохеби. На 61-й минуте он сделал дубль. На 66-й минуте нападающий Джон Кордоба сократил отставание команды.

Таким образом, после 20 матчей «Краснодар» продолжает лидировать в РПЛ, набрав 39 очков. «Ростов» располагается на девятом месте, имея в активе 27 очков.

В следующем матче «Ростов» в гостях встретится с московским «Динамо». «Краснодар» сыграет на выезде со столичным «Локомотивом».

