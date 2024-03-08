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07:50, 8 марта 2024Спорт

Шведский лыжник описал королевскую гонку фразой «пахнет алкоголем и марихуаной»

Лыжник Андерссон заявил, что на трассе в Норвегии пахнет алкоголем и марихуаной

Фото: Mathias Bergeld / Globallookpress.com

Шведский лыжник Симон Андерссон описал атмосферу на королевском марафоне в норвежском Холменколлене. Его слова приводит Ski-nordique.

Спортсмен раскритиковал организацию, заявив, что даже на трассе сильно пахнет алкоголем и марихуаной. Он подчеркнул, что организаторам необходимо усилить охрану, чтобы избежать неадекватных выходок со стороны фанатов.

В 2023 году Андерссон занял 33-е место в марафоне на дистанции 50 километров в Осло, придя с результатом 2 часа 4 минуты и 52 секунды. В этом году марафон на этой дистанции пройдет 9 марта у женщин и 10 марта у мужчин.

25 октября 2023 года Совет Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS) продлил санкции в отношении российских спортсменов. Впервые ограничения на выступление россиян на международных лыжных турнирах были наложены в марте 2022 года.

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      Анастасия Борисова
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