Стал известен уровень доверия россиян к президенту
82 процента жителей России доверяют президенту страны Владимиру Путину. Об этом стало известно из очередного еженедельного исследования, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ). Уровень недоверия главе государства составил 9 процентов, еще 8 процентов не смогли определиться с ответом.
Кроме того, 83 процента респондентов положительно оценивают работу Путина на своем посту. Скорее плохой, чем хорошей, ее считают еще 7 процентов россиян, а затруднился ответить каждый десятый опрошенный.
Также жители страны оценили работу российского правительства. Хорошую оценку ему поставили более половины россиян (55 процентов), плохую — 25 процентов. Схожие показатели и у главы кабинета министров Михаила Мишустина — хорошей его деятельность на посту премьера считают 61 процент, плохой — 12 процентов опрошенных.
Опрос «ФОМнибус» был проведен с 1 по 3 марта текущего года. В нем приняли участие 1,5 тысячи респондентов из 104 населенных пунктов страны. Статистическая погрешность не превышает 3,6 процента. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента.
Согласно данным предыдущего опроса, которые были опубликованы 1 марта, Путину доверяли те же 82 процента россиян, а его деятельность одобряли 80 процентов жителей страны.