Стал известен уровень доверия россиян к президенту

ФОМ: 82 процента жителей России доверяют президенту Путину

82 процента жителей России доверяют президенту страны Владимиру Путину. Об этом стало известно из очередного еженедельного исследования, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ). Уровень недоверия главе государства составил 9 процентов, еще 8 процентов не смогли определиться с ответом.

Кроме того, 83 процента респондентов положительно оценивают работу Путина на своем посту. Скорее плохой, чем хорошей, ее считают еще 7 процентов россиян, а затруднился ответить каждый десятый опрошенный.

Также жители страны оценили работу российского правительства. Хорошую оценку ему поставили более половины россиян (55 процентов), плохую — 25 процентов. Схожие показатели и у главы кабинета министров Михаила Мишустина — хорошей его деятельность на посту премьера считают 61 процент, плохой — 12 процентов опрошенных.

Опрос «ФОМнибус» был проведен с 1 по 3 марта текущего года. В нем приняли участие 1,5 тысячи респондентов из 104 населенных пунктов страны. Статистическая погрешность не превышает 3,6 процента. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента.

Согласно данным предыдущего опроса, которые были опубликованы 1 марта, Путину доверяли те же 82 процента россиян, а его деятельность одобряли 80 процентов жителей страны.