Стоимость биткоина выросла

Стоимость биткоина в ходе торгов на бирже Binance достигла 68 тысяч долларов

Стоимость биткоина в ходе торгов на бирже Binance в моменте достигала отметки в 68 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 18:53 по московскому времени котировки самой популярной в мире криптовалюты достигали отметки в 68,301 тысячи долларов. В моменте прирост составлял 1,21 процента к уровню закрытия предыдущей торговой сессии.

Однако ближе к 19:15 по московскому времени котировки биткоина незначительно снизились и опустились до уровня в 66,9 тысячи долларов. Снижение к уровню предыдущей сессии составило 0,52 процента.

В ходе торгов 5 марта курс самой популярной в мире криптовалюты обновил исторический максимум, достигнутый в ноябре 2021 года, и превысил отметку в 69 тысяч долларов.

Однако в дальнейшем котировки биткоина опустились до уровня в 67,2 тысячи долларов. В целом за месяц криптовалюта подорожала на 60 процентов, а ее капитализация достигла 1,34 триллиона долларов, что также стало рекордным показателем.