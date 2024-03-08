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23:50, 8 марта 2024Спорт

Тренер ЦСКА объяснил вылет команды в первом раунде Кубка Гагарина

Тренер Федоров заявил, что ЦСКА не показал уровень плей-офф Кубка Гагарина

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Главный тренер московского ЦСКА Сергей Федоров объяснил вылет команды в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. Его слова приводит РИА Новости.

Специалист заявил, что армейцы не сумели показать уровень, необходимый плей-офф турнира. «Ребята вернулись в игру, но пропустили ненужный гол за две секунды. Ребята не сыграли по той схеме, которая должна была быть. Допустили оплошность, которая стоила нам гола», — посчитал Федоров.

Ранее 8 марта ЦСКА проиграл ярославскому «Локомотиву» в пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина со счетом 3:6. Команда вылетела из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв серию со счетом 1-4. Соперник «Локомотива» по 1/4 финала турнира определится позднее.

ЦСКА был действующим обладателем Кубка Гагарина. В сезоне-2022/2023 команда третий раз выиграла трофей. Столичный клуб победил казанский «Ак Барс» в серии до четырех побед со счетом 4:3. Ранее армейцы побеждали в КХЛ в сезонах-2018/2019 и 2021/2022.

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      Анастасия Борисова
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