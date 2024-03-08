Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:22, 8 марта 2024Мир

Стало известно об учениях армии КНДР под руководством Ким Чен Ына

ЦТАК: армия КНДР провела артиллерийские учения под руководством Ким Чен Ына
Ким Чен Ын

Ким Чен Ын. Фото: KCNA / Reuters

Соединения Корейской народной армии провели учебные артиллерийские стрельбы, которыми руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом передает агентство ЦТАК.

Армия КНДР провела учения, чтобы проверить и оценить возможности артиллерийских частей крупных соединений к нанесению огневого удара. Мероприятия начались с демонстрационных стрельб дальнобойных артиллерийских подразделений.

Материалы по теме:
Последний рубеж Что творилось на самой закрытой границе в мире
Последний рубежЧто творилось на самой закрытой границе в мире
25 ноября 2018
Время покажет Ким Чен Ын и Трамп творят историю без участия России. А так можно было?
Время покажетКим Чен Ын и Трамп творят историю без участия России. А так можно было?
12 июня 2018

По окончанию учений Ким Чен Ын сообщил военным, что «все подразделения должны и впредь форсировать работу по сохранению постоянной боеготовности, чтобы беспощадным и быстрым ударом взять инициативу во время вступления в настоящую войну».

Ранее Ким Чен Ын лично провел военные учения против США и Южной Кореи. Он призвал армию страны «вступить в новый период расцвета активизации военных приготовлений в соответствии с требованиями сложившейся ситуации».

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Я не прогнусь». Байден озвучил послание Путину во время ежегодного обращения к Конгрессу США

      В России предложили новый подход к выполнению квоты на трудоустройство инвалидов

      Политолог предупредил Зеленского о риске потерять легитимность

      Медведев рассказал о борьбе России с циничным врагом

      Еще четыре беспилотника сбили над российским регионом

      Стало известно об учениях армии КНДР под руководством Ким Чен Ына

      Байден объявил о создании порта в Газе для поставок помощи

      Трамп назвал обращение Байдена к Конгрессу позором

      Шведский лыжник описал королевскую гонку фразой «пахнет алкоголем и марихуаной»

      Такер Карлсон обвинил Байдена в развязывании войны США и России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше