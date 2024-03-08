Стало известно об учениях армии КНДР под руководством Ким Чен Ына

ЦТАК: армия КНДР провела артиллерийские учения под руководством Ким Чен Ына

Соединения Корейской народной армии провели учебные артиллерийские стрельбы, которыми руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом передает агентство ЦТАК.

Армия КНДР провела учения, чтобы проверить и оценить возможности артиллерийских частей крупных соединений к нанесению огневого удара. Мероприятия начались с демонстрационных стрельб дальнобойных артиллерийских подразделений.

По окончанию учений Ким Чен Ын сообщил военным, что «все подразделения должны и впредь форсировать работу по сохранению постоянной боеготовности, чтобы беспощадным и быстрым ударом взять инициативу во время вступления в настоящую войну».

Ранее Ким Чен Ын лично провел военные учения против США и Южной Кореи. Он призвал армию страны «вступить в новый период расцвета активизации военных приготовлений в соответствии с требованиями сложившейся ситуации».