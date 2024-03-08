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13:12, 8 марта 2024Мир

В Германии заявили о вероятном переломном моменте на Украине

Welt: есть опасения, что летом наступит переломный момент на Украине

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Летом в боевых действиях на Украине может наступить переломный момент. Об этом заявил журналист Ибрагим Набер в репортаже для немецкого телеканала Welt.

«Есть опасения, что летом, то есть уже через пару месяцев, наступит переломный момент: диспропорция в артиллерийских снарядах и количестве солдат, которых у России значительно больше, приведет к тому, что Российской армии удастся сделать еще больший прорыв», — сказал он.

Журналист напомнил, что Авдеевка уже перешла под контроль российских войск, которые продолжили продвигаться дальше. Также он отметил, что Вооруженные силы Украины боятся полного прорыва фронта.

Ранее политический аналитик Александр Асафов в разговоре с «Лентой.ру» назвал условие для начала переговоров по Украине. По его словам, западные партнеры могут начать склонять Украину к переговорам о мире с Россией в случае, если издержки от продолжения противостояния превысят получаемые преференции.

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