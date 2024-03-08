В МИД России высмеяли выступление Байдена

Представитель МИД России Захарова: выступление Байдена — мезозойский постмодерн

В Министерстве иностранных дел России высмеяли выступление президента США Джо Байдена перед Конгрессом. Официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова в Telegram назвала речь американского лидера «мезозойским постмодерном».

«Послушала выступление Байдена в конгрессе. Это какой-то мезозойский постмодерн. Байден обратился к [президенту России Владимиру] Путину и сказал, что не уйдет. А в конце выступления добавил: "Если бы я был умным, я бы ушел прямо сейчас". То есть не уходит Байден, по его же словам, потому что он не умный», — заявила дипломат.

Она также обратила внимание на оговорку американского лидера: в ходе выступления президент США предложил ехать в Москву за дешевыми лекарствами.

Ранее Захарова обратилась с призывом к послу США в России Линн Трейси. По ее словам, посол должна прекратить лгать о невмешательстве Вашингтона во внутренние дела Москвы.