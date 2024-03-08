В России приготовили самый большой в мире торт

В Сочи приготовили самый большой в мире ягодный торт весом 623 килограмма

В России приготовили самый большой в мире натуральный ягодный торт. Кондитерское изделие сделали в Сочи, а его вес составил 623 килограмма, сообщается в Telegram-канале РИА Новости.

Отмечается, что над изготовлением торта размером с автомобиль трудились в общей сложности 20 кондитеров на протяжении двух дней. Продукт был сделан в честь праздника 8 Марта. После его приготовления кулинарное изделие занесли в Реестр рекордов России.

Торт украсили многочисленными ягодами, а также различными видами цветов, включая тюльпаны. Посередине гигантского кондитерского изделия цветы образовали большую цифру 8.

В начале февраля в России в Институте имени Плеханова прошел чемпионат по антигравитационным тортам. Главной особенностью мероприятия стали торты, которые за счет своей конструкции умеют парить в воздухе, вращаться и переворачиваться.