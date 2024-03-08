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15:55, 8 марта 2024Мир

В Совфеде ответили на выдворение Финляндией машин с российскими номерами

Сенатор Джабаров осудил выдворение Финляндией машин с российскими номерами

Фото: Minna Raitavuo / Globallookpress.com

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ответил на информацию о выдворении Финляндией машин с российскими государственными номерами. В беседе с «Лентой.ру» сенатор осудил подобные действия Хельсинки и не исключил возможного ответа Москвы.

«Российские и финские граждане прекрасно общались, дружили, приезжали в гости друг к другу. И вдруг в одночасье финны превратились в агрессивную русофобно настроенную страну. Машины, конечно, будем вывозить, если они требуют. Нет смысла в том, чтобы держать машины, а потом выводить их из-под ареста», — заявил Джабаров.

Надо будет создать для финнов условия, чтобы они еще раз почувствовали, как много они потеряли, прервав все отношения с Россией. Что они приобрели — статус страны-мишени для возможного ответного удара со стороны России

Владимир Джабаровпервый зампред комитета Совфеда по международным делам

При этом сенатор выразил надежду на возобновление российско-финских отношений в будущем. «Надеюсь, что поколение русофобов рано или поздно уйдет, и они поймут, что с соседом надо дружить», — сказал он.

Ранее владельцам машин с российскими номерами напомнили, что 16 марта истекает срок, отведенный Финляндией на вывоз из страны таких автомобилей. При этом, как сообщает портал Yle, власти страны пока не решили, что делать с теми, кто не выполнит это требование, а также с их машинами.

«Что произойдет с российскими автомобилями после этой даты? Сложный вопрос», — констатировал руководитель отдела контроля Таможенной службы Финляндии Сами Ракшит.

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      Кирилл Садовский
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