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12:03, 8 марта 2024Мир

Во Франции объяснили возможность отправки западных войск на Украину

Глава ВС Франции Лекорню: речь не идет об участии западных войск в боях

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Обсуждения возможности отправки западных войск на Украину не затрагивают их участие в боевых действиях. Об этом заявил министр Вооруженных сил (ВС) Франции Себастьен Лекорню в эфире телеканала BFMTV.

«Разные гипотезы обсуждались. Но речь не идет о войсках, участвующих в боевых действиях», — пояснил он.

Министр отметил, что на данный момент власти изучают, все ли они сделали для поддержки Киева, а также новые пути, которые можно рассмотреть. Одно из таких направлений — военное присутствие для обучения украинских солдат и разминирования территории.

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