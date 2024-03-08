Во Франции объяснили возможность отправки западных войск на Украину

Глава ВС Франции Лекорню: речь не идет об участии западных войск в боях

Обсуждения возможности отправки западных войск на Украину не затрагивают их участие в боевых действиях. Об этом заявил министр Вооруженных сил (ВС) Франции Себастьен Лекорню в эфире телеканала BFMTV.

«Разные гипотезы обсуждались. Но речь не идет о войсках, участвующих в боевых действиях», — пояснил он.

Министр отметил, что на данный момент власти изучают, все ли они сделали для поддержки Киева, а также новые пути, которые можно рассмотреть. Одно из таких направлений — военное присутствие для обучения украинских солдат и разминирования территории.