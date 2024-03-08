Выступающий в московском метро Стас Михайлов попал на видео

Стас Михайлов выступил в московском метро и попал на видео

Певец Стас Михайлов в честь 8 Марта дал концерт в московском метро. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канал РИА Новости.

На кадрах Михайлов поет посреди установленной музыкальной техники. Рядом с ним находится группа.

Отмечается, что свои песни артист исполнил на станции метрополитена «Курская».

Ранее певец вспомнил о драке с музыкантом и основателем группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым. Исполнитель признался, что по началу его коллега придумал нелестную рифму к имени Стас, а потом и вовсе раскритиковал творчество Михайлова, а также певицы Жанны Фриске.