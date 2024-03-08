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12:22, 8 марта 2024Мир

Захарова песней поздравила женщин с 8 Марта

Представитель МИД России Захарова поздравила женщин с праздником 8 Марта песней

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила женщин с праздником 8 Марта песней Любови Успенской «Сила моя со мной!» на свои стихи. Дипломат опубликовала песню в своем Telegram-канале.

«Любимые! С 8 марта! (...) Буквально накануне вышла песня с моими словами — "Сила моя со мной!". Она о том, как… Просто послушайте. С любовью!» — говорится в публикации.

Представитель МИД России отметила, что для каждой женщины праздник ассоциируются с разными эмоциями и воспоминаниями: «весной, любовью, детством, семьей, цветами или всем вместе».

Ранее Захарова рассказала о важности умения переживать «четверки». Она сообщила, что однажды получила такую оценку на экзамене по русскому языку, но не разлюбила учебу.

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      Глеб Палехов
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