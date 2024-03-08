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11:23, 8 марта 2024Мир

Захарова рассказала об умении переживать «четверки»

Представитель МИД России Захарова: важно уметь переживать в жизни «четверки»

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В жизни важно уметь переживать «четверки», даже если это очень обидно. Об учебе в школе в разговоре с ТАСС рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Я хорошо училась, окончила школу с серебряной медалью. За русский язык на экзамене по сочинению мне поставили "четыре" за грамотность, "пять" за содержание. Я не видела до сих пор своей работы, не знаю, какие там были ошибки, хотя ее проверяли, но такая была судьба», — приводятся в публикации слова дипломата.

Она отметила, что так и не получила шанса узнать свои ошибки из-за обучения в посольской школе. При этом оценка не поменяла отношения Захаровой к учебе, потому что для нее не существовало нелюбимых предметов.

В марте 2021 года дипломат рассказала о своей семье. По ее словам, главный человек в ее доме — муж.

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      Глеб Палехов
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