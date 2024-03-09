В России отреагировали на идею Зеленского составить мирный план без Москвы

Депутат Чепа считает невозможным составить мирный план без участия России

Составить мирный план между Россией и Украиной без участия в этом процессе Москвы невозможно, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на идею президента Украины Владимира Зеленского подготовить такое соглашения без Кремля.

«Естественно, мы не рассматриваем всерьез никакие такие предложения. Все, что было до этого — это была ложь и попытка обмануть нас со стороны тех стран, на которые ссылается сегодня Зеленский, а Зеленский — это вообще не переговорщик. За его словом абсолютно ничего не стоит, так как им полностью манипулируют другие ведомства и другие страны», — сказал депутат.

8 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова провести мирные переговоры с участием Москвы и Киева. Об этом он сообщил по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. «К сожалению, наша дипломатическая инициатива, предпринятая в 2022 году в Стамбуле, не принесла результатов. Война между Украиной и Россией должна закончиться путем переговоров», — отметил Эрдоган.

Владимир Зеленский отверг идею турецкого коллеги. Он считает, что из-за атак России по украинским городам Москва не должна участвовать в разработке мирного плана. «Сначала цивилизованные страны мира разработают детальный план и будут иметь результат. А уже потом будут привлекать представителей России — именно тех, кто будет готов к справедливому миру», — сказал политик.

