«Динамо» обыграло «Ахмат» в матче РПЛ

«Динамо» со счетом 2:0 одержало победу над «Ахматом» в матче РПЛ

«Динамо» одержало победу над «Ахматом» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Игра прошла в Москве и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Забитыми мячами отметились Луис Чавес (39-я минута) и Константин Тюкавин (62-я минута).

Благодаря победе бело-голубые заработали 38 очков, команда идет третьей в турнирной таблице чемпионата России. Грозненский клуб с 20 очками располагается на 12-й строчке.

В следующем матче чемпионата страны «Динамо» 30 марта дома сыграет с «Ростовом». «Ахмат» в тот же день на выезде сыграет с казанским «Рубином».