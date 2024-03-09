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23:43, 9 марта 2024Бывший СССР

На юге Украины зафиксировали вспышку скарлатины

В Одесской области на юге Украины зафиксировали вспышку скарлатины

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Число случаев заболевания скарлатиной существенно возросло в Одесской области на юге Украины. Об этом сообщается на странице регионального центра контроля и профилактики болезней в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

С начала текущего года в Одесской области уже зафиксирован 61 случай заболевания среди детей, в том числе один летальный от осложнений.

В центре контроля и профилактики объяснили рост числа заболевших« очередным цикличным подъемом».

В октябре 2023 года в Винницкой области Украины объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за вспышки гепатита А. В регионе ужесточаются противоэпидемические меры. На рынках ограничили продажу товаров домашнего производства, усилена дезинфекция общественного транспорта.

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      Марина Совина
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