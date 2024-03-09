Названа приоритетная цель НАТО в Черном море

Глава крымского парламента Константинов: Крым является приоритетной целью НАТО

Приоритетной целью НАТО в Черном море является Крымский полуостров. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью РИА Новости, объясняя причину появления авиации западных стран над Черным морем.

По мнению Константинова, страны НАТО ведут разведку для передачи данных Украине, чтобы обеспечить Киеву военные успехи. Этим он объясняет, почему с начала марта вблизи государственной границы Российской Федерации над Черным морем несколько раз пролетали британские и французские военные самолеты.

6 марта случился инцидент с самолетами военно-воздушных сил Великобритании, в результате чего был поднят Су-30. При приближении российского истребителя RC-135 и «Тайфун» ВВС Великобритании развернулись. Днем ранее аналогичное происшествие случилось с французскими истребителями.

Ранее депутат Госдумы Леонид Ивлев назвал вызовом появление боевой авиации стран НАТО над Черным морем. По мнению парламентария, это проверка России «на слабо», и количество таких полетов будет увеличиваться, однако они обречены на провал.