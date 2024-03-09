Стала известна дата очередной встречи в формате «Рамштайн» по Украине

Встреча группы в формате «Рамштайн» по Украине пройдет 19 марта

Новое заседание Международной консультативной группы на базе «Рамштайн» пройдет 19 марта, главной темой станет продолжающийся конфликт между Россией и Украиной и безопасность стран-участниц группы. Об этом сообщает агентство DPA.

Отмечается, что Пентагон пригласил участников группы на очередную встречу в формате «Рамштайн». В рамках мероприятия они обсудят продолжающийся кризис на Украине и вопросы безопасности союзных сил и США.

Ранее сообщалось, что Лондон готов помочь Германии решить проблему поставки ракет Taurus Украине. По словам министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, он не разделяет опасения канцлера Германии Олафа Шольца, что поставки ракет Taurus Киеву будут способствовать эскалации конфликта.

В феврале министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в этом году Украина получит в три-четыре раза больше снарядов, чем в 2023 году.