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18:51, 9 марта 2024Мир

Премьер-министр Польши не смог убедить фермеров прекратить протесты

Премьер-министр Польши Туск не убедил фермеров прекратить протесты из-за зерна

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск не смог договориться с фермерами, чтобы те прекратили протесты против ввоза в страну зерна с Украины. Об этом сообщает EFE, пишет «Интерфакс».

Об отказе фермеров прекратить протесты стало известно во время проведения второй серии переговоров.

20 февраля польские фермеры начали акцию протеста, в ходе которой перекрыли большинство контрольно-пропускных пунктов на украинской границе, а также заблокировали подъезды к железнодорожным станциям и морским портам. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза.

Конфликт Польши и Украины из-за блокировки украинских грузов на границе может привести к тому, что Варшава ограничится исключительно военно-техническим сотрудничеством с Киевом, ранее заявлял в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Журавлев. Он добавлял, что для Польши важнее экономика собственной страны, чем поддержка Украины.

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      Анастасия Шейкина
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