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12:13, 4 марта 2024Мир

Предсказаны возможные последствия конфликта Польши и Украины

Политолог Журавлев: Польша может ограничить сотрудничество с Украиной

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Конфликт Польши и Украины из-за блокировки украинских грузов на границе может привести к тому, что Варшава ограничится исключительно военно-техническим сотрудничеством с Киевом, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Журавлев. Он добавил, что для Польши важнее экономика собственной страны, чем поддержка Украины.

«Деньги — это самое важное. Польша готова помогать Украине в борьбе с Россией, но не платить за это своей экономикой. Пока не было зерновой темы, Варшава была готова поддерживать Киев, но, как только возникает тема денег, дружба быстро исчезает, — заметил политолог. — Польша слишком зависит от своих фермеров: они основные голосующие. Если не реагировать на их позицию, то договориться с собственной страной не удастся, а правительство начнет меняться слишком часто».

Журавлев допустил, что возможным итогом противостояния станет то, что Польша сведет все сотрудничество с Украиной исключительно к военно-техническому формату. Для Киева это крайне невыгодно, ведь страна рассчитывала еще и на экономическую поддержку.

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