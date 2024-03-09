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06:01, 10 марта 2024Среда обитания

Россиянам рассказали о правилах ремонта в съемной квартире

Роскачество: для ремонта в съемной квартире стоит оформить договор с владельцем

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Арендатор может делать ремонт в съемной квартире, но работы стоит согласовать с владельцем и оформить договор, предупреждают в Роскачестве. Эксперты организации рассказали, какие правила стоит соблюсти при ремонте такого жилья. «Лента.ру» ознакомилась с рекомендациями специалистов.

Арендатор и собственник должны согласовать все условия ремонта

«Когда речь идет о съемной квартире, возникает вопрос, кто должен оплачивать ремонт. С точки зрения закона, текущие неисправности (сломанный кран, оторванные обои, и так далее) устраняет и оплачивает арендатор, а более глобальный (капитальный) ремонт организует и оплачивает собственник (ст. 681 ГК РФ)», — отметили в Роскачестве.

Однако на практике арендатор может попросить владельца освежить квартиру и сменить дизайн, но не участвовать при этом в процессе и оплате. Предполагается, что собственник организует ремонт по собственному вкусу, это никак не повлияет на арендную плату в процессе, но может вызвать ее повышение в будущем, рассказали в организации.

Ремонт могут оплачивать оба по договоренности, распределив траты между собой. А может арендатор и провести ремонт самостоятельно, по собственному усмотрению и вкусу, если он планирует долго жить в этой квартире и хочет обустроить ее под себя

Роскачество

При этом важно любой ремонт проводить только с согласия собственника. Так как квартира арендатору не принадлежит, он не имеет права вносить существенные изменения в ее вид.

«Если ремонт не согласовать, собственник может расторгнуть договор аренды и потребовать, чтобы квартира была приведена в первоначальное состояние. И суд, если до него дойдет дело, встанет на его сторону», — предупредили в Роскачестве.

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Договор поможет избежать разногласий между квартиросъемщиком и владельцем жилья

Необходимо сохранять все чеки, чтобы в случае недопониманий показать, какие суммы и на что были потрачены. Если ремонт делается в счет аренды, это необходимо оформить юридически, например, через расписку или договор. Даже если на словах разногласий по поводу ремонта нет, лучше зафиксировать основные положения письменно. В этом документе требуется указать перечень работ, сроки ремонта, подрядчиков, характеристики стройматериалов и их ценовой диапазон, ответственность сторон. Также необходимо подготовить смету и согласовать, сколько планируется потратить денег на работы.

Принимать работы должен арендатор, так как он работает с исполнителями, но собственник тоже должен дать в итоге свое согласие и одобрение. Однако если его не устроит результат, он может потребовать все исправить и вернуть к первоначальному варианту.

Ранее стало известно, какой фактор играет для россиян решающую роль при аренде квартиры.

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      Варвара Кошечкина
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