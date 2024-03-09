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18:25, 9 марта 2024Бывший СССР

В Эстонии решили в обязательном порядке оснащать жилые дома бомбоубежищами

ERR: власти Эстонии намерены оснащать все новые здания бомбоубежищами

Фото: Andres Garcia / Unsplash

Правительство Эстонии намерено в обязательном порядке оснащать бомбоубежищами все новые жилые дома и общественные здания. Об этом сообщает сайт эстонского государственного гостелерадиовещания ERR.

Министерство внутренних дел (МВД) планирует сделать наличие бомбоубежища обязательным условием при строительстве всех новых зданий общей площадью свыше 1,2 тысячи квадратных метров. По данным вещателя, правительство Эстонии решило строить убежища и укрытия, опираясь на опыт Финляндии, где все дома и общественные здания оборудованы специальными помещениями с автономным освещением, канализацией и водопроводом.

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По мнению властей Эстонии, подобные меры увеличат стоимость строительства жилья всего на один-два процента. Однако застройщики не согласны с подобной оценкой и заявляют о повышении цены на 10 процентов.

Ранее сообщалось, что Минобороны Эстонии откажется от продукции таких компаний, как PepsiCo, Mars и Nestlé из-за сохранения ими бизнеса на территории России. Об этом заявил глава оборонного ведомства Ханно Певкур.

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      Наталья Обрядина
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