В Литве призвали Запад отказаться от «красных линий» в вопросах помощи Украине

Глава МИД Ландсбергис: Западу надо рассматривать все сценарии помощи Украине

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Литвы Габриэлюс Ландбергис призвал страны Запада рассматривать все сценарии военной помощи Украине и отказаться от «красных линий» в этом вопросе. Об этом сообщает ТАСС.

О необходимости перестать сбрасывать со счетов все варианты оказания Западом помощи Киеву Ландбергис заявил во время совместной пресс-конференции глав МИД стран Балтии, Украины и Франции. По словам представителя ведомства Литвы, на сегодняшний день приоритетная задача Вильнюса и союзников — определить, чем необходимо помочь Киеву прежде всего.

«Красные линии должны для себя чертить не мы, а чертить нам их надо для России. Для победы Украины ни от каких форм помощи отказываться нельзя», — утверждает Ландсбергис.

Ранее намерения относительно расширения военной помощи высказал президент Франции Эммануэль Макрон, который допустил, что войска стран Европейского союза могут быть отправлены на Украину.

7 марта также стало известно, что Украина получила от Литвы партию артиллерийских снарядов натовского калибра 155 миллиметров.