Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:37, 9 марта 2024Мир

В Литве призвали Запад отказаться от «красных линий» в вопросах помощи Украине

Глава МИД Ландсбергис: Западу надо рассматривать все сценарии помощи Украине

Фото: Unsplash

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Литвы Габриэлюс Ландбергис призвал страны Запада рассматривать все сценарии военной помощи Украине и отказаться от «красных линий» в этом вопросе. Об этом сообщает ТАСС.

О необходимости перестать сбрасывать со счетов все варианты оказания Западом помощи Киеву Ландбергис заявил во время совместной пресс-конференции глав МИД стран Балтии, Украины и Франции. По словам представителя ведомства Литвы, на сегодняшний день приоритетная задача Вильнюса и союзников — определить, чем необходимо помочь Киеву прежде всего.

«Красные линии должны для себя чертить не мы, а чертить нам их надо для России. Для победы Украины ни от каких форм помощи отказываться нельзя», — утверждает Ландсбергис.

Материалы по теме:
Россия начала отвод войск от украинской границы. Как на это отреагировали политики в Европе и США?
Россия начала отвод войск от украинской границы.Как на это отреагировали политики в Европе и США?
16 февраля 2022
Россия признала независимость ДНР и ЛНР. Как на это отреагировали в США и Европе?
Россия признала независимость ДНР и ЛНР.Как на это отреагировали в США и Европе?
22 февраля 2022

Ранее намерения относительно расширения военной помощи высказал президент Франции Эммануэль Макрон, который допустил, что войска стран Европейского союза могут быть отправлены на Украину.

7 марта также стало известно, что Украина получила от Литвы партию артиллерийских снарядов натовского калибра 155 миллиметров.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      Польша отказалась считать отправку войск стран НАТО на Украину нереальной

      В Германии призвали тратить миллиарды евро на строительство бункеров

      Хуситы заявили об ударе по двум американским эсминцам в Красном море

      В Пулково спецгрузовик повредил крыло самолета с пассажирами

      Россиянкам рассказали о необходимых обследованиях здоровья

      Пентагон представил отчет о разработке инопланетных технологий

      Дочь пассажирки пропавшего 10 лет назад самолета призвала продолжить поиски

      Стало известно о признании Залужного непригодным к военной службе

      Армения начала активно обсуждать идею вступления в ЕС

      Беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на жилой сектор российского региона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше