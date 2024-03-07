Украина получила от Литвы партию артиллерийских снарядов 155 миллиметров

МО Литвы: Украина получила от Вильнюса партию боеприпасов 155 миллиметров

Украина получила от Литвы партию артиллерийских снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Об этом сообщило Министерство обороны (МО) прибалтийской республики, передает ТАСС.

«Откликаемся на просьбы Украины и направляем то, в чем она больше всего сейчас нуждается», — заявил глава Минобороны Арвидас Анушаускас, следует из пресс-релиза. При этом количество боеприпасов не уточняется.

Ранее Bloomberg сообщило, что союзники Киева собрали почти все необходимые средства для закупки 800 тысяч артиллерийских снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) вне Европейского союза (ЕС). До данным издания, снаряды могут быть доставлены в течение нескольких недель.

Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи анонсировал поставки боеприпасов на Украину в скором времени. Страна потратит 245 миллионов фунтов стерлингов (около 311 миллионов долларов) в течении следующего года на их производство.

