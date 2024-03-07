Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:12, 7 марта 2024Бывший СССР

Украина получила от Литвы партию артиллерийских снарядов 155 миллиметров

МО Литвы: Украина получила от Вильнюса партию боеприпасов 155 миллиметров

Фото: Spc. John Crosby / Wikimedia

Украина получила от Литвы партию артиллерийских снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Об этом сообщило Министерство обороны (МО) прибалтийской республики, передает ТАСС.

«Откликаемся на просьбы Украины и направляем то, в чем она больше всего сейчас нуждается», — заявил глава Минобороны Арвидас Анушаускас, следует из пресс-релиза. При этом количество боеприпасов не уточняется.

Ранее Bloomberg сообщило, что союзники Киева собрали почти все необходимые средства для закупки 800 тысяч артиллерийских снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) вне Европейского союза (ЕС). До данным издания, снаряды могут быть доставлены в течение нескольких недель.

Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи анонсировал поставки боеприпасов на Украину в скором времени. Страна потратит 245 миллионов фунтов стерлингов (около 311 миллионов долларов) в течении следующего года на их производство.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ планируют перекупать у Казахстана российскую военную продукцию. Что Астана может продать Киеву?

      Стал известен перечень бесплатных медицинских услуг для россиян

      Россиянки назвали самые безопасные страны для поездок с подругами

      Россиян предостерегли от установки на телефон одного типа программ

      Известные российские артисты устроили концерт на борту самолета

      В Литве упрекнули местные компании в связях с Россией

      Бывшему заводу IKEA дали госсредства на импортозамещение мебельных плит

      Стилист Рогов сообщил о возвращении облегающих джинсов в моду

      Войска России нанесли удар по инфраструктуре в украинском городе Сумы

      В самолете с россиянами на борту произошло возгорание

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше