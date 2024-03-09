В ОАЭ объявили «оранжевый» уровень тревоги из-за проливных дождей

В ОАЭ объявили «оранжевый» уровень погодной тревоги из-за ливней с грозами

В Объединенных арабских эмиратах (ОАЭ) объявлен «оранжевый» уровень тревоги в связи с обрушившимися на страну ливнями. Информацию об этом передает издание Khaleej Times.

Сообщается также, что с начала выходных дней в разных частях ОАЭ идут проливные дожди, сопровождающиеся мощными грозами и сильными порывами ветра. Из-за этого в стране отменены все массовые мероприятия и закрыты популярные зоны отдыха.

В связи с опасными погодными условиями власти ОАЭ объявили «оранжевый» уровень тревоги для всех эмиратов и рекомендовали местным жителям и туристам оставаться дома.

Ранее россиянки назвали самые безопасные, с их точки зрения, страны для женского туризма. Лидером списка самых безопасных стран для поездок с подругами стала Белоруссия, за которую отдали голос 45 процентов опрошенных путешественниц. Она опередила ОАЭ и государства Европы — на эти направления пришлось по 24 процента ответов.

