В Польше вблизи границы с Белоруссией увидели воздушный шар с контрабандой
В Польше вблизи границы с Белоруссией обнаружили воздушный шар с контрабандой
Пограничная служба Польши обнаружила недалеко от границы с Белоруссией воздушный шар с контрабандными сигаретами. Об этом сообщает RMF24.
По информации радиостанции, летательный аппарат нашли в окрестностях села Минковце Подляского воеводства. Польская погранслужба отмечает, что воздушный шар, предположительно, служил для контрабанды: на нем перевозили 20 коробок с сигаретами.
Ранее рыболовецкое судно в американском штате Аляска обнаружило у берегов и подобрало, предположительно, разведывательный воздушный шар.
3 февраля 2023 года над северной частью США появился китайский разведывательный шар и был сбит на следующий день по приказу президента США Джо Байдена.