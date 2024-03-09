В Польше вблизи границы с Белоруссией увидели воздушный шар с контрабандой

В Польше вблизи границы с Белоруссией обнаружили воздушный шар с контрабандой

Пограничная служба Польши обнаружила недалеко от границы с Белоруссией воздушный шар с контрабандными сигаретами. Об этом сообщает RMF24.

По информации радиостанции, летательный аппарат нашли в окрестностях села Минковце Подляского воеводства. Польская погранслужба отмечает, что воздушный шар, предположительно, служил для контрабанды: на нем перевозили 20 коробок с сигаретами.

Ранее рыболовецкое судно в американском штате Аляска обнаружило у берегов и подобрало, предположительно, разведывательный воздушный шар.

3 февраля 2023 года над северной частью США появился китайский разведывательный шар и был сбит на следующий день по приказу президента США Джо Байдена.