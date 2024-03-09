Во Франции впервые в мире закрепили в Конституции право женщин на аборт

Президент Франции Макрон законодательно закрепил в Конституции право на аборт

Президент Франции Эмманюэль Макрон подписал закон, которым закрепил в Конституции право женщин на прерывание беременности. Информация о внесении соответствующего изменения была опубликована в официальном журнале Пятой республики.

«После 17 пункта статьи 34 Конституции включается следующий пункт: "Закон определяет условия реализации гарантированной женщине свободы добровольно прервать беременность"», — говорится в официальном документе, подписанном Макроном. Таким образом, Пятая республика стала первой страной в мире, законодательно закрепившей эту норму в Конституции.

Решение о внесении в Конституции права женщин на аборт было принято по итогам собрания обеих палат парламента Франции на конгрессе в историческом Версальском дворце. Отмечается, что в поддержку инициативы, выдвинутой президентом Макроном, высказались 780 парламентариев из 925 депутатов и сенаторов.

Ранее гинеколог-репродуктолог Мария Милютина увидела элементы психологического насилия в попытках отговорить женщину от аборта при помощи священников. По мнению врача, в работе с беременными женщинами на первом плане должна находиться социальная политика.

