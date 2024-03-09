Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:30, 9 марта 2024Мир

Во Франции впервые в мире закрепили в Конституции право женщин на аборт

Президент Франции Макрон законодательно закрепил в Конституции право на аборт

Фото: NeydtStock / Shutterstock / Fotodom

Президент Франции Эмманюэль Макрон подписал закон, которым закрепил в Конституции право женщин на прерывание беременности. Информация о внесении соответствующего изменения была опубликована в официальном журнале Пятой республики.

«После 17 пункта статьи 34 Конституции включается следующий пункт: "Закон определяет условия реализации гарантированной женщине свободы добровольно прервать беременность"», — говорится в официальном документе, подписанном Макроном. Таким образом, Пятая республика стала первой страной в мире, законодательно закрепившей эту норму в Конституции.

Материалы по теме:
Либеральный тупик. Как борьба за всеобщее равенство и мир без границ разрушила веру Европы и США в демократию
Либеральный тупик.Как борьба за всеобщее равенство и мир без границ разрушила веру Европы и США в демократию
23 ноября 2022
«Не спишь? Наберу?» Макрон теряет шансы победить на президентских выборах. Кто теперь будет звонить Путину из Парижа?
«Не спишь? Наберу?»Макрон теряет шансы победить на президентских выборах. Кто теперь будет звонить Путину из Парижа?
10 апреля 2022
Макрон теряет популярность из-за пандемии и политики. Кто может стать новым президентом Франции?
Макрон теряет популярность из-за пандемии и политики.Кто может стать новым президентом Франции?
7 февраля 2022

Решение о внесении в Конституции права женщин на аборт было принято по итогам собрания обеих палат парламента Франции на конгрессе в историческом Версальском дворце. Отмечается, что в поддержку инициативы, выдвинутой президентом Макроном, высказались 780 парламентариев из 925 депутатов и сенаторов.

Ранее гинеколог-репродуктолог Мария Милютина увидела элементы психологического насилия в попытках отговорить женщину от аборта при помощи священников. По мнению врача, в работе с беременными женщинами на первом плане должна находиться социальная политика.

Что думаешь? Оцени!
      Наталья Обрядина
      Обсудить
      Последние новости

      «Присутствие сил НАТО на Украине не является немыслимым». Польша поддержала призыв Макрона

      Россиянин описал встречу с полицией во Вьетнаме фразой «спас флаг РФ»

      США получат эксклюзивное военное присутствие в трех странах

      Microsoft сообщила о продолжающихся атаках русских хакеров

      В российском городе выстрелили в машину с детьми

      Назван способ снизить вред для здоровья при сидячей работе

      На Байдена накричал отец погибшего морпеха

      Троих россиян задержали в Таиланде за нелегальные услуги в салоне красоты

      На Украине сообщили о взрыве и пожаре в Кривом Роге

      В Китае заявили о росте угрозы распространения «болезни Х»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше