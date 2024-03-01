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17:17, 1 марта 2024Россия

В России увидели психологическое насилие в попытках отговорить женщину от аборта

Гинеколог Милютина увидела психологическое насилие в отговорах женщин от аборта

Фото: Steven Frame / Shutterstock / Fotodom

Гинеколог-репродуктолог Мария Милютина увидела элементы психологического насилия в попытках отговорить женщину от аборта при помощи священников. Об этом врач заявила в пресс-центре НСН.

По мнению Милютиной, в работе с беременными женщинами на первом плане должна находиться социальная политика. «Если женщина не хочет общаться со священником, почему она должна с ним общаться? Здесь внедряются элементы психологического насилия над женщиной, и этого не должно быть», — сказала она.

Гинеколог подчеркнула, что женщина, решившаяся на аборт, как правило, испугана и нуждается не в осуждении, а в помощи, информировании о мерах социальной поддержки, а также о влиянии прерывания беременности на организм.

При этом Милютина рассказала о случаях, когда ее пациентки просят совета для их желающих детей родственниц и знакомых, которым медик советует сделать аборт. «Врач рекомендует прервать наступившую после 40 лет беременность [по причине] "ой, это будет урод"», — рассказала она.

Комментируя статистику, согласно которой за 24 года в России число абортов уменьшилось примерно в три раза, гинеколог связала тенденцию со снижением фертильности и числа женщин детородного возраста. «Я не могу порадовать, что это высокие моральные ценности», — считает Милютина.

Врач также обратила внимание, что большая часть женщин, планирующих аборт, — замужние россиянки с двумя детьми. «И здесь я хотела бы сказать прекрасную фразу: не учите меня жить, лучше помогите материально», — констатировала она.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал священников усилить работу по предотвращению абортов и быть настойчивее при консультировании женщин перед прерыванием беременности. Предстоятель Русской православной церкви также напомнил про свое предложение о присутствии священнослужителей на консультациях по абортам.

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В конце 2023 года в России разгорелась дискуссия вокруг запрета абортов. 13 декабря депутаты Заксобрания Нижегородской области внесли Госдуму законопроект, который исключает процедуру прерывания беременности из списка услуг частных клиник. Однако комитет нижней палаты парламента после анализа позиций Минздрава, Росздравнадзора и общественных организаций пришел к выводу о необходимости сохранить право выбора врача и организации для проведения аборта за женщиной.

В свою очередь, президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 14 декабря заявил, что полный запрет абортов в России может привести к негативным последствиям. Он согласился, что государство заинтересовано в сохранении россиянками детей ради решения демографической проблемы, однако подчеркнул, что права женщин должны соблюдаться.

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      Константин Лысяков
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