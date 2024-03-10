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00:46, 10 марта 2024Бывший СССР

Азербайджан потребовал от Армении возвращения четырех сел на границе

Баку потребовал от Еревана возвращения четырех азербайджанских сел на границе

Азербайджан потребовал от Армении возвращения четырех сел на границе — Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджилы. Об этом сообщает ТАСС.

По словам вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева, принадлежность этих сел Баку «бесспорна и они подлежат немедленному освобождению».

В службе вице-премьера назвали недостоверной распространяемую СМИ информацию об оккупации Азербайджаном 31 армянского села на границе.

Ранее в Баку рассказали об оккупации Ереваном восьми азербайджанских сел. Как заявил депутат парламента Азербайджана Фазаил Агамалы, власти республики должны провести в Армении военную операцию, чтобы восстановить территориальную целостность страны.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян ранее заявил, что у страны есть возможность заключить мирное соглашение с Азербайджаном. Он отметил, что народы Армении и Азербайджана нуждаются в мире. Мирзоян допустил, что страны придут к соответствующему соглашению.

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      Марина Совина
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