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04:39, 10 марта 2024Мир

Байден заявил о готовности выступить в израильском парламенте

Джо Байден допустил возможность визита в Израиль для выступления в Кнессете
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден допустил возможность очередного визита в Израиль. Об этом он сообщил в интервью MSNBC.

Политик также заявил о готовности выступить перед израильским Кнессетом (парламентом). «Да», — ответил американский лидер на вопрос журналиста о выступлении перед парламентом.

На уточняющий вопрос глава Белого дома заявил, что предпочел бы не вдаваться в дискуссию по этому вопросу.

Также в ходе интервью Байден заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вредит своей стране, так как настраивает против нее остальной мир.

Ранее Байден в ежегодном послании к Конгрессу «О положении страны» назвал недопустимым попытки Израиля использовать направляемую палестинцам гуманитарную помощь в качестве разменной монеты.

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      Марина Совина
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