Фитнес-тренер посоветовал эффективное прыжковое упражнение

Фитнес-тренер Александр Мироненко посоветовал эффективное плиометрическое упражнение. Об этом сообщает «Вокруг света».

Мироненко объяснил, что данный вид упражнений направлен на развитие силы, скорости и выносливости. В основе лежит использование быстрых и мощных движений, в частности, прыжков и выпадов. По словам специалиста, упражнение подходит как для разминки, так и для основной части тренировки, в зависимости от количества повторений и темпа.

Для начала упражнения поставьте ноги шире плеч и сделайте глубокий присед, бедра должны дойти до параллели с полом, корпус немного наклонен вперед, руки сцеплены в замок спереди. Затем из этого положения сделайте большой прыжок вперед таким образом, чтобы в полете туловище полностью выпрямилось, а руки раскрылись назад. Приземлитесь в глубокий присед.

Далее выполните несколько прыжков назад с махами руками: руки внизу — ноги широко, руки наверху — ноги вместе. После повторите последовательность движений.

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