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08:15, 10 марта 2024Спорт

Россиянам посоветовали разминку для профилактики сутулости

Фото: Geert Pieters / Unsplash

Кандидат в мастера спорта по тяжелой атлетике Ия Зорина посоветовала россиянам разминку для профилактики сутулости. Ее цитирует «Лайфхакер».

Начать Зорина предложила с прогиба в грудном отделе. Для этого нужно встать на колени перед невысокой опорой (стулом или краем кровати), поставить на нее локти и наклониться вперед, чтобы голова располагалась между руками. Затем на выдохе потянитесь грудью к полу, а на вдохе округлите спину.

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Для следующего упражнения понадобится лента-эспандер или ее аналог (пояс или длинное полотенце). Возьмитесь за концы предмета на расстоянии в два раза шире плеч и начните переводить прямые руки за спину и обратно.

Далее эксперт предложила делать упражнение YWT на полу. Исходное положение — лежа на животе, руки вытянуты над головой так, чтобы тело напоминало букву Y, ладони смотрят друг на друга. Оторвите грудь от пола, затем согните руки в локтях в букву W. После этого вытяните руки в стороны (как в букве T) и вернитесь в исходное положение через позиции W и Y. В каждой позиции зафиксируйтесь на три секунды.

Еще одно предложенное упражнение — обратный мостик. Для этого сядьте на пол, согните ноги в коленях, ладони поставьте на уровне таза так, направив кончики пальцев наружу. Далее оторвите таз от пола и постарайтесь поднять его до прямой линии с плечами и коленями, задержитесь на три секунды и опуститесь вниз.

Наконец, Зорина посоветовала делать разворот на четвереньках. Встаньте на четвереньки, зажав коленями небольшой твердый предмет (блок для йоги). Затем уберите правую руку за голову и дотянитесь вниз правым локтем до левого. Далее через исходное положение потянитесь правым локтем вверх и обратно. Важно оставлять бедра и поясницу неподвижными.

Ранее были названы лучшие упражнения для ведущих сидячий образ жизни. Россиянам предложили сделать скручивания на наклонной лавке и выпады с гантелями.

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      Андрей Стрельцов
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