Пассажирский поезд встал около Белгорода из-за ракетной опасности

Поезд Санкт-Петербург — Белгород встал в Беломестном из-за ракетной опасности

Шедший из Санкт-Петербурга в Белгород пассажирский поезд встал в селе Беломестное из-за ракетной опасности. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Пассажиры рассказали изданию, что поезд остановился с началом сирены. Спустя час проводники разрешили людям выйти из вагонов. Некоторые из них добирались по железнодорожным путям самостоятельно, чтобы потом доехать на такси до Белгорода.

По данным источника, поезд должен был прибыть на конечную станцию в 14:00. Пассажиры, которые остались в вагонах, ожидают отправления.

Ранее 10 марта в Белгороде и Белгородской области объявили ракетную опасность. Местным жителям порекомендовали оставаться дома и не подходить к окнам.