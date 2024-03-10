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08:48, 10 марта 2024Россия

Еще в одном российском регионе объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

Фото: Globallookpress.com

В Белгороде и Белгородской области объявили ракетную опасность, об этом в Telegram-канале сообщила мэрия города со ссылкой на Единую государственную систему предупреждения чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

«Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в публикации.

Белгород стал еще одни российским регионом, где прозвучал сигнал. До этого ракетную опасность объявили в Курске около 08:00, 10 марта. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Ракетная опасность также объявлялась в Белгороде и Белгородском районе 8 марта. Губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков призывал сограждан укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

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      Марина Совина
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