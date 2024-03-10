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11:13, 10 марта 2024Бывший СССР

Под Одессой произошел пожар на промышленном объекте

В Одесской области на промышленном объекте произошел пожар после взрывов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Одесской области произошел пожар на промышленном объекте. Об этом пишет Telegram-канал издания ТСН со ссылкой на оперативное командование «Юг» Вооруженных сил Украины.

По информации военных, в результате взрывов загорелось здание в Одесском районе, в настоящее время возгорание ликвидировано. Никто не пострадал.

В ночь на воскресенье, 10 марта, сообщалось о взрывах в Одессе и Кривом Роге. Перед этим глава областной военной администрации Олег Кипер попросил жителей города и Одесского района находиться в укрытиях.

Кроме того, стало известно, что в Винницкой области Украины поврежден инфраструктурный объект.

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