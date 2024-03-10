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12:21, 10 марта 2024Экономика

Польские фермеры разблокировали один КПП на украинской границе

Польские фермеры разблокировали КПП «Краковец» на украинской границе

Фото: Стрингер / РИА Новости

Польские фермеры разблокировали контрольно-пропускной пункт «Краковец» на границе с Украиной. Об этом заявил представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телеканала «Рада».

«Польские протестующие разблокировали КПП "Краковец", такую информацию мы получили от польских коллег», — сообщил Демченко.

Он отметил, что разблокировка является временной. 13 марта движение грузовых автомобилей через КПП «Краковец» снова закроют. На остальных пропускных пунктах ситуация остается прежней, в очередях на польско-украинской границе в настоящее время находится около 2,3 тысячи грузовиков.

20 февраля польские фермеры начали акцию протеста, в ходе которой перекрыли большинство контрольно-пропускных пунктов на украинской границе, а также заблокировали подъезды к железнодорожным станциям и морским портам. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза.

Как заявил замминистра экономики Украины Тарас Качка, импорт товаров в Украину существенно сократился на фоне блокады со стороны польских фермеров. Уточняется, что в феврале этот показатель уменьшился на 14 процентов по сравнению с январем.

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      Алиса Удовик
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