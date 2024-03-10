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18:14, 10 марта 2024Россия

В России отреагировали на подготовку США ответа на ядерный удар по Украине

Депутат Швыткин назвал безумной подготовку США ответа на ядерный удар по Украине
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Подготовка США к ответу на потенциальный ядерный удар России по Украине непонятна, считает заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на сообщения о том, что Вашингтон допускал возможность использования Москвой ядерного оружия.

Я вообще считаю слова о ядерной войне безумством. В данном случае Соединенных Штатов Америки, безусловно. Россия не нападала и тем более не использовала, и не собирается использовать в отношении кого-либо ядерное оружие

Юрий Швыткиндепутат Госдумы

«Стратегический ядерный арсенал, ядерные силы сдерживания находятся в полной боевой готовности, потому что от таких безумцев, как США и страны Запада, которые имеют ядерное вооружение, можно ожидать все что угодно. Даже подобного рода заявления, которые они сделали о возможном готовящемся ударе со стороны России по Украине — это бред сумасшедшего, по-другому это никак не назовешь. На мой взгляд, это было в большей степени неким оправданием подготовки своих ядерных сил, а, возможно, даже нанесения первого удара по нашей стране», — сказал депутат.

По информации The New York Times, США в 2022 году опасались возможного ядерного удара России по Украине и рассматривали вариант неядерного ответа на этот шаг. «Но они быстро добавили, что должна быть какая-то впечатляющая реакция — возможно, даже обычная атака на подразделения, запустившие ядерное оружие», — говорится в материале.

9 марта телеканал CNN сообщил, что в конце 2022 года США тщательно готовились к тому, что Россия может использовать ядерное оружие на территории Украины. Опасения, по словам неназванного высокопоставленного чиновника Белого дома, были основаны на «некоторой полученной информации». В связи с этим Белый дом тесно сотрудничал с союзниками и прорабатывал план действий на случай такого развития событий.

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