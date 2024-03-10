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11:01, 10 марта 2024Силовые структуры

Россиянин пригрозил взорвать опору ЛЭП из-за отключения света в доме

Житель Белгородской области пригрозил взорвать опору ЛЭП из-за отключения света

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Житель Белгородской области пригрозил взорвать опору линии электропередачи (ЛЭП) из-за того, что в его доме отключили свет. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, вечером 7 марта в частном доме 46-летнего жителя поселка Сажное Яковлевского района пропало электричество. Он позвонил коммунальщикам, которые объяснили, что в ближайшие сутки проблему решить не смогут.

Как сообщает издание, такой вариант развития событий не устроил россиянина, и он заявил в разговоре с коммунальщиками, что взорвет ближайшую опору ЛЭП, если электричество не подадут до конца дня. Мужчина заверил, что для этой цели у него есть мощная граната.

Коммунальщики немедленно сообщили об угрозе полицейским, которые через несколько часов задержали нарушителя. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Россиянину может грозить до трех лет принудительных работ.

Ранее еще один россиянин угрожал взорвать кожно-венерологический диспансер из-за недовольства результатами анализов. Он подошел к медицинскому учреждению с предметом, на котором было написано «тротиловая шашка».

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      Алина Черненко
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