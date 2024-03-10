Россиянин Тарасенко признан третьей звездой игрового дня в НХЛ

Россиянин Владимир Тарасенко признан третьей звездой игрового дня в НХЛ

Российский форвард «Флориды Пантерс» Владимир Тарасенко признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Во встрече против «Калгари Флеймс» (5:1), прошедшей в ночь на воскресенье, 10 марта, нападающий оформил дубль и сделал результативную передачу.

Первой звездой игрового дня признан защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Даррен Рэддиш, который оформил пять ассистов. Второй звездой назвали форварда «Вегас Голден Найтс» Джонатана Маршессо, он сделал хет-трик.

Тарасенко провел второй матч за «Флориду» после обмена из «Оттавы Сенаторс». В нынешнем сезоне он провел 59 матчей в регулярном чемпионате. В его активе 19 голов и 25 результативных передач.