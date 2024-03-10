Российские компании анонсировали массовый экспорт свинины в Индию

АГРОЭКО: российские компании начнут массовые поставки свинины в Индию

Российские производители агропромышленной продукции анонсировали начало массовых поставок свинины в Индию с учетом требований законодательства этой страны. Об этом сообщил руководитель направления экспортных продаж российского агропромышленного холдинга АГРОЭКО Павел Юдин в беседе с ТАСС.

Отмечается, что поставки будут осуществляться с учетом потребительских предпочтений и требований импортного законодательства Индии.

Юдин уточнил, что экспортный рынок свинины в Индии активно развивается — в ближайшее время планируется начать поставлять не менее 300 тонн в месяц. Основные позиции — грудинка на кости, ребра и карбонад.

Ранее сообщалось, что, по итогам прошлого года, экспорт российской стали в Индию вырос в 1,5 раза (на 48 процентов) в физическом выражении, до 688,5 тысячи тонн, и на треть (34 процента) в денежном, до 429 миллионов долларов.