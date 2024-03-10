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02:41, 10 марта 2024Мир

Стало известно о тайной встрече Джонсона с Мадуро

Sunday Times: Борис Джонсон провел тайную встречу с президентом Венесуэлы Мадуро
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Carla Carniel / Reuters

Бывший премьер-министр Великобритании Джонсон провел тайную встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Каракасе. Об этом сообщает The Sunday Times.

Политики обсудили конфликт на Украине на фоне спекуляций о возможных поставках Венесуэлой оружия и другой военной техники России.

По данным источников, Джонсон прибыл в Каракас из Доминиканской Республики, где проводил отпуск с семьей, на частном самолете. В общей сложности британский политик пробыл в Венесуэле менее 24 часов.

Ранее российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сорвал все достижения по налаживанию переговорного процесса между Россией и Украиной.

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      Марина Совина
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