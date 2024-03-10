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00:11, 10 марта 2024Наука и техника

Apple начала выкупать iPhone по более выгодной цене

MacRumors: Apple стала выше оценивать старые iPhone при выкупе по trade-in

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Компания Apple изменила стоимость выкупа старых моделей iPhone. Об этом сообщает издание MacRumors.

В корпорации начали выше оценивать старые смартфоны, которые пользователи сдают для обмена по программе trade-in. В Apple стали предлагать более выгодную цены для потребителей, которая будет включена в скидку при покупке нового устройства.

Так, если раньше компания приобретала старые iPhone 14 Pro Max за 620 долларов, то теперь будет выкупать их за 630 долларов. Размер выкупа iPhone SE второго поколения вырос с 70 до 90 долларов.

При этом стоимость выкупа iPad сократилась с 260 до 250 долларов. Также снизился размер выкупа Apple Watch SE 2 — с 125 до 120 долларов, Apple Watch 7 — с 155 до 145 долларов, Apple Watch Ultra — с 390 до 365 долларов.

В начале 2023 года компания Apple ухудшила для пользователей условия программы выкупа подержанных смартфонов. Так, если раньше фирма могла предложить до 650 долларов за бывший в употреблении iPhone 13 Pro Max, то теперь фирма предлагает максимум 570 долларов.

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      Андрей Ставицкий
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