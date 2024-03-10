В Германии назвали призыв Папы Римского к миру на Украине смелым и мудрым

Депутат бундестага назвала призыв Папы Римского к миру на Украине смелым

Депутат Бундестага Германии Сара Вагенкнехт назвала смелым и мудрым призыв Папы Римского Франциска к миру на Украине. Ее слова приводит ТАСС.

По мнению Вагенкнехт, понтифик серьезно относится к мирному посланию христианства. Политик также подчеркнула, что вместо новых поставок оружия Киеву необходимо заняться переговорами по урегулированию конфликта.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у страны есть свой флаг и другие она поднимать не будет. Так в Киеве ответили на призыв Папы Римского Франциска поднять белый флаг.

9 марта Папа Римский заявил, что сторона, проигрывающая в конфликте на Украине, должна найти в себе смелость и согласиться на переговоры. «Когда вы видите, что вы повержены и дела не идут хорошо, вы должны найти в себе храбрость пойти на переговоры», — сказал Франциск, не уточняя, какую сторону он считает проигрывающей.