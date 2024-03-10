В Донецке и Горловке при обстреле ВСУ пострадали мирные жители

Пушилин: в результате обстрела ВСУ в ДНР пострадали девять мирных жителей

Девять мирных жителей пострадали в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Донецка и Горловки. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Вчера вечером и сегодня ночью ВФУ массированно обстреляли Донецк и Горловку. За этот период пострадали девять мирных жителей», — сообщил он.

Три человека, среди которых были двое детей, получили ранения в Донецке на улице Бирюзова. Еще четверо жителей, которые являются сотрудниками хлебозавода в Никитовском районе Горловки, получили ранения в результате атаки ВСУ беспилотником. Также два человека пострадали после обстрела микрорайона Текстильщик в Кировском районе Донецка.

Ранее сообщалось, что беспилотник Вооруженных сил Украины был сбит российскими силами противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Курском. «На месте происшествия работают пожарные команды и оперативные службы», — сообщал губернатор региона Роман Старовойт.