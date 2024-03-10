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00:42, 10 марта 2024Бывший СССР

В Грузии заявили о риске вовлечения страны в военный конфликт

В Грузии заявили, что риски вовлечения страны в военный конфликт сохранились

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Грузия все еще стоит перед риском вовлечения в военный конфликт и открытия «второго фронта» против России. Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили, передает РИА Новости.

По словам политика, он сообщил избирателям, что победа «Грузинской мечты» — «единственное альтернативное решение для народа по сохранению мира, стабильности и развития».

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил огорчение в связи с заявлениями официальных украинских лиц об открытии в Грузии «второго фронта» в конфликте с Россией, несмотря на политическую поддержку Киева со стороны Тбилиси.

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      Юлия Мискевич
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