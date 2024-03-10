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09:02, 10 марта 2024Россия

В Крыму обвинили Германию в вероломстве

Постпред Крыма Мурадов назвал вероломством политику ФРГ в отношении России
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Александр Котомин / «Лента.ру»

Политика Германии в отношении Крыма является вероломством. Об этом заявил постпред республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов, пишет РИА Новости.

«Обсуждаемые представителями Бундестага угрозы покушения на Крымский мост, который для нас является дорогой жизни, вызывают негодование и возмущение у крымчан», — отметил он.

По его словам, жители полуострова расценивают непризнание Берлином воссоединения Крыма с Россией «как вероломство и черную неблагодарность».

Мурадов отметил, что согласно договору «Об окончательном урегулировании в отношении Германии» ФРГ обязалась вести дружественную политику и не создавать угрозу безопасности РФ. Сейчас немецкие власти все делают наоборот, при этом агрессивно, подчеркнул постпред. По словам Мурадова, логично, что крымская общественность «требует денонсировать заключенный ранее договор».

Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в соцсети опубликовала расшифровку обсуждения немецкими офицерами планов возможного удара по Крымскому мосту крылатыми ракетами Taurus, запускаемыми французскими истребителями Rafale.

Позже сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что подобные разговоры немецких офицеров говорят о том, что в верхушке бундесвера засели руссоненавистники.

Цеков также указал, что перехваченный разговор демонстрирует крайне циничный уровень западной военной мысли.

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      Марина Совина
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