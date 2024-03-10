В Польше раскритиковали идею ввести войска НАТО на Украину
Польский журналист Лукаш Важеха заявил, что отправка военных стран НАТО на Украину абсолютно неприемлема. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
«Прозвучали крайне безответственные слова о реализации "творчески продуманной и асимметричной эскалации". Под этим бредом скрывается просто провокационное поведение, которое не в интересах Польши», — возмутился Важеха.
Журналист также указал на то, что в случае военного столкновения жителям Польши придется одним оборонять свою страну. «[Президент Франции Эммануэль] Макрон не будет защищать наши границы — в случае чего, это будем делать мы. Опомнитесь», — добавил Важеха.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что отправку военных из западных стран на территорию Украины нельзя считать нереальной.
9 марта сообщалось, что Франция начала подготовку к созданию альянса, куда войдут страны Европы, готовые отправить войска на Украину.