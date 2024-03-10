В Польше раскритиковали идею ввести войска НАТО на Украину

Польский журналист Важеха назвал бредом идею ввести войска стран НАТО на Украину

Польский журналист Лукаш Важеха заявил, что отправка военных стран НАТО на Украину абсолютно неприемлема. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

«Прозвучали крайне безответственные слова о реализации "творчески продуманной и асимметричной эскалации". Под этим бредом скрывается просто провокационное поведение, которое не в интересах Польши», — возмутился Важеха.

Журналист также указал на то, что в случае военного столкновения жителям Польши придется одним оборонять свою страну. «[Президент Франции Эммануэль] Макрон не будет защищать наши границы — в случае чего, это будем делать мы. Опомнитесь», — добавил Важеха.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что отправку военных из западных стран на территорию Украины нельзя считать нереальной.

9 марта сообщалось, что Франция начала подготовку к созданию альянса, куда войдут страны Европы, готовые отправить войска на Украину.