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05:22, 10 марта 2024Экономика

В России увеличили срок кредитов на технику и мебель

«Известия»: в России вдвое увеличили срок кредитов на технику и мебель

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В России за последние полгода срок возврата кредитов на технику и мебель увеличился почти в два раза и составил 21 месяц. Об этом пишут «Известия».

Уточняется, что в январе POS-кредиты, которые выдаются прямо в магазине или на сайте продавца (без посещения банка), стали оформлять на 21 месяц. В 2023 году этот показатель составлял один год. Средняя величина кредита на товары и услуги в январе составила 72 тысячи рублей против 55 тысяч год к году.

В МТС Банке рассказали, что средний срок на рынке увеличился до 24 месяцев.

Ранее стало известно, что в четвертом квартале 2023 года россияне стали чаще оформлять микрозаймы онлайн.

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      Юлия Мискевич
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